Медведев рассказал, кто выбирает ему галстук и пиджак

Премьер рассказал, что иногда советуется с близкими по вопросам своего внешнего вида.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сам решает, какой пиджак и галстук ему надеть. Об этом он заявил на онлайн-конференции в Шанхае.

— Надо ответить так, чтобы и жену не обидеть, и сказать более точно. Конечно, обсуждаю иногда эти вопросы с близкими, но в основном решение о том, какой галстук и пиджак мне надевать, я принимаю сам, — сказал Медведев.

Помимо этого во время своего выступления глава Кабмина РФ отметил, как ему нравится новый Шанхай, и сказал, что ему нравится новая архитектура города. Медведев напомнил, что впервые побывал в Шанхае в 2001 году, и добавил, что он превратился в высокотехнологичный город, но при этом не утратил свои дух и специфику.

Ранее на шанхайской онлайн-конференции Медведев заявил о достижении приемлемого уровня цен на нефть.