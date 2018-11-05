Прошедший октябрь стал самым тёплым в России за 140 лет

Температура воздуха превышала норму в европейской части России на 2,5 градуса, а в северной — на 10.

Прошедший октябрь стал самым тёплым в России за последние 140 лет — за всю историю метеонаблюдений. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

По словам научного руководителя метеослужбы Романа Вильфанда, в европейской части России температура воздуха превышала норму на 2,5 градуса, а на севере страны — в среднем на 10 градусов.

Ранее сегодня сообщалось, что жителей московского региона на предстоящей неделе ожидает ясная погода без осадков. Да и весь ноябрь будет солнечным.