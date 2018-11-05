Засыпали просьбами. Выплатившей долг приюта студентке приходится скрываться

Читайте также

Засыпали просьбами. Выплатившей долг приюта студентке приходится скрываться

128

Фото: © Mash

Студентку из Адыгеи, которая оплатила долг приюта для животных в 340 тысяч рублей, засыпали просьбами о помощи. Об этом девушка рассказала "Комсомольской правде".

— Мне в личку написали сотни людей с просьбами помочь финансово, тревожат моих друзей, просят их скинуть мой номер телефона. Мне, конечно, это не очень приятно, — призналась студентка.

По её словам, пожертвованные приюту деньги она долго собирала — откладывала с университетской стипендии, зарплаты и подаренных на дни рождения денег. Девушка копила на машину, однако при виде бездомного котёнка не смогла пройти мимо. Оставить его у себя она не могла, поскольку у неё дома уже две кошки, поэтому она посоветовалась с родителями. Когда они её поддержали, девушка перевела необходимую приюту сумму.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×