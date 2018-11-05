Трамп не уверен, что встреча с Путиным в Париже состоится

Президент США Дональд Трамп не уверен, что проведёт встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам на авиабазе Joint Base Andrews в штате Мэриленд.
— Мы, скорее всего, встретимся во время саммита G20, после этого, возможно, будут ещё переговоры. Не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Вероятно, нет, — сказал Трамп.
Как ранее писал Лайф, у президентов РФ и США запланирована встреча 11 ноября в Париже. В начале месяца Трамп не смог ответить на вопрос, о чём будет говорить с Путиным в Париже.
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