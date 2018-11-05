Трамп не уверен, что встреча с Путиным в Париже состоится

Как сообщил американский лидер, ему, скорее всего, удастся переговорить с президентом РФ на саммите "Большой двадцатки".

Президент США Дональд Трамп не уверен, что проведёт встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам на авиабазе Joint Base Andrews в штате Мэриленд.

— Мы, скорее всего, встретимся во время саммита G20, после этого, возможно, будут ещё переговоры. Не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Вероятно, нет, — сказал Трамп.

Как ранее писал Лайф, у президентов РФ и США запланирована встреча 11 ноября в Париже. В начале месяца Трамп не смог ответить на вопрос, о чём будет говорить с Путиным в Париже.