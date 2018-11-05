Песков: Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обязательно встретятся в Париже, однако действительно обстоятельства немного изменились и полноформатных переговоров в Париже не будет. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
— Многосторонний формат мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны, не позволяет провести обстоятельную встречу двум президентам, — объяснил Песков.
Напомним, у президентов РФ и США запланирована встреча 11 ноября в Париже. 5 ноября Трамп заявил, что не уверен в том, что эти переговоры состоятся. Американский лидер назвал более вероятной встречу во время саммита G20.
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