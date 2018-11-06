За шесть лет российская армия приняла на вооружение 1800 беспилотников

За последние шесть лет российская армия получила более 1800 различных беспилотных летательных аппаратов. Они поступили на вооружение в сформированные с нуля воинские части и подразделения. Об этом сообщает газета Вооружённых сил России "Красная Звезда".
— Это позволяет вести разведку на глубине до 500 км, а также эффективно применять их в интересах радиоэлектронной борьбы, обеспечения связи, огневого поражения в составе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров, — говорится в статье.
Издание также отмечает, что совсем скоро завершается долгосрочный проект по разработке БПЛА, который сможет преодолевать расстояние до трёх тысяч километров.
Таким образом, выпущенный в Калининградской области дрон сможет долететь до Португалии. Или до Канады, если запускать его с Чукотки.
Ранее редакция Лайфа писала, что бурный ажиотаж среди пользователей Сети вызвало видео испытаний украинского беспилотника.
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