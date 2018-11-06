За шесть лет российская армия приняла на вооружение 1800 беспилотников

Новейшие модели российских БПЛА способны преодолеть расстояние от Калининграда до Португалии.

За последние шесть лет российская армия получила более 1800 различных беспилотных летательных аппаратов. Они поступили на вооружение в сформированные с нуля воинские части и подразделения. Об этом сообщает газета Вооружённых сил России "Красная Звезда".

— Это позволяет вести разведку на глубине до 500 км, а также эффективно применять их в интересах радиоэлектронной борьбы, обеспечения связи, огневого поражения в составе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров, — говорится в статье.

Издание также отмечает, что совсем скоро завершается долгосрочный проект по разработке БПЛА, который сможет преодолевать расстояние до трёх тысяч километров.

Таким образом, выпущенный в Калининградской области дрон сможет долететь до Португалии. Или до Канады, если запускать его с Чукотки.

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