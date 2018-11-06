Госдеп назвал дату встречи Помпео с советником Ким Чен Ына

Встреча госсекретаря США с советником лидера КНДР Ким Ён Чхолем пройдёт 8 ноября в Нью-Йорке. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Госдепа.

Как ожидается, Помпео и его северокорейский партнёр обсудят достижение прогресса по договорённостям, достигнутым на саммите Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

В их числе — достижение окончательной, полностью подтверждённой денуклеаризации КНДР, отмечается в сообщении Госдепартамента.