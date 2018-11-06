Число магазинов с алкоголем в России может сократиться в 2,5 раза

Предлагается установить лимит количества магазинов для каждого региона в зависимости от его численности и размеров.

Экспертный совет при правительстве РФ предложил сократить в стране количество магазинов, где продаётся алкоголь и табак. Об этом сообщают "Известия".

По словам экспертов, борьба с чрезмерным потреблением алкоголя, особенно крепкого, а также табака — это основной способ предотвращения смертности в России. А ценовые, временные и пространственные ограничения — самые эффективные методы в этой борьбе.

Сейчас в среднем на 100 тысяч жителей страны приходится около 120 магазинов, где можно купить спиртное и сигареты. Эту цифру предлагается сократить до 50 магазинов. Инициаторы ссылаются на опыт скандинавских стран, где на такое же количество человек приходится всего 15 точек продаж.

Эта инициатива может войти в национальный проект "Демография", который предусматривает широкий список мер для увеличения средней продолжительности жизни россиян до 80 лет к 2030 году. Сейчас этот показатель составляет 72,7 года.

Ранее стало известно, что смертность от курения и алкоголизма в России превысила мировые показатели.