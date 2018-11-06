Минобороны: Су-27 сопровождал американский самолёт на безопасном расстоянии

В российском оборонном ведомстве заявили, что истребитель Су-27 был поднят из-за приближающегося к границам России американского самолёта Lockheed EP-3E, а сопровождение прошло на безопасном расстоянии. Сообщение Минобороны РФ приводит РИА "Новости".

— Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолёта радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — цитирует агентство военных.

Ранее о небезопасных манёврах российского истребителя над акваторией Чёрного моря заявили в Командовании Военно-морских сил США.

Самолёт ВМС США Lockheed EP-3E предназначен для радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

Ранее Лайф уже рассказывал о сближении российского истребителя с американским самолётом. В январе этого года, также над Чёрным морем, Су-27 уже маневрировал вблизи американского самолёта. Военные США аналогично называли сближение небезопасным.