На Камчатке подросток погиб, спасая младшего брата от медведя

Камчатские следователи выясняют все обстоятельства нападения медведя на двух несовершеннолетних детей. В частности, как подростки оказались вдали от населённого пункта без присмотра родителей, говорится в сообщении регионального Следственного управления СК РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что 5 ноября в Мильковском районе Камчатского края медведь напал на подростков 13 и 15 лет, когда они возвращались домой с водозабора.

Согласно данным следователей, подростки являются двоюродными братьями. Медведь бросился на младшего, тогда старший, чтобы защитить брата, привлёк внимание медведя к себе. Благодаря этому 13-летнему подростку удалось спастись и сообщить о нападении медведя.

— Старший подросток погиб от лап медведя, защитив тем самым младшего брата. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, — в виде скальпированной раны головы, открытого перелома черепа, полного отсутствия нижних и частично верхних конечностей, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Медведя-убийцу устранили охотники. По результатам доследственной проверки следователи примут процессуальное решение.