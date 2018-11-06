Кузбасс скорбит. Цивилёв поручил выяснить обстоятельства гибели восьми человек

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Кузбасс скорбит. Цивилёв поручил выяснить обстоятельства гибели восьми человек

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Фото: © L!FE

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв выразил соболезнования в связи с гибелью восьми человек при пожаре в городе Юрга. Глава региона поручил выяснить все обстоятельства трагедии.

— Кузбасс скорбит по погибшим в пожаре людям, среди которых оказались дети. На место выехали мои заместители Елена Малышева, Валерий Догадов, а также представители всех социальных служб, которые были задействованы на месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня", — говорится в сообщении областного правительства.

Напомним, в результате пожара в Юрге погибло восемь человек, в том числе шестеро детей. Одна пострадавшая находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

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