Свердловская чиновница отстранена от должности после скандальных слов о детях

Губернатор области отмечает, что полностью не согласен с высказыванием Ольги Глацких.

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких временно отстранена от должности после слов о детях, которым государство, по её мнению, "ничего не должно".

— Губернатор Евгений Куйвашев 6 ноября подписал распоряжение об отстранении от должности директора департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки, — говорится в заявлении департамента информполитики губернатора региона.

В департаменте также отмечают, что Глацких допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодёжи. Куйвашев полностью не согласен со словами чиновницы.

— Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодёжи являются безусловным приоритетом нашей работы, — приводятся слова губернатора в сообщении департамента.

Ольга Глацких на встрече с юными волонтёрами сказала, что государство ничего им не должно. Чиновница призвала молодёжь решать свои проблемы самостоятельно. При этом она уже извинилась, заявив, что таким образом хотела усилить мотивацию молодёжи к развитию.