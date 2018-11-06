В смерти жительницы Пятигорска после увеличения груди подозревают анестезиолога

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В смерти жительницы Пятигорска после увеличения груди подозревают анестезиолога

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Инна. Фото: соцсети

По данным СК, врач преждевременно перевёл Инну из реанимации в хирургическое отделение, а после не наблюдал её в палате.

Следствие по делу о гибели пациентки одной из больниц Железноводска после увеличения груди пополнилось новыми фактами. После получения результатов судебно-медицинской экспертизы СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Главным подозреваемым является врач, который проводил 44-летней Инне анестезию. У следствия появились основания полагать, что медик не выполнил стандарты анестезиологического пособия.

— Он преждевременно перевёл пациентку из реанимации в хирургическое отделение, а после не наблюдал её в палате, где наступила остановка дыхания, повлёкшая острую гипоксию головного мозга и последующую смерть, — пояснили в СК.

Ранее Лайф рассказывал о трагической гибели жительницы Пятигорска после пластической операции. У Инны остановилось дыхание в палате, а после попытки её реанимировать женщина впала в кому. Пациентку перевели в Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии в Подмосковье, однако спустя два месяца она скончалась, не приходя в сознание.

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