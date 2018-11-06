Путин и Трамп в Париже обсудят дату полноформатной встречи

В Кремле заверили, что президенты "гарантированно" вместе окажутся в Аргентине на саммите G20.

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время встречи в Париже "на ногах" могу обсудят дату их полноформатных переговоров.

— "На ногах" так или иначе они пересекутся и договорятся, когда они в следующий раз смогут встретиться с тем, чтобы обстоятельно поговорить, — сказал Песков.

Он добавил, что на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе встреча Путина с Трампом точно состоится.

— Гарантировано они вместе окажутся в Аргентине на "двадцатке", поэтому в этом плане с наибольшей вероятностью можно предположить, что они будут говорить (в Париже. — Прим. ред.) именно об этой возможности, — сказал Песков.

Ранее Трамп не смог ответить, о чём будет говорить с Путиным в Париже.