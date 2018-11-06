Задержаны шесть человек, которые готовили покушение на Макрона

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Задержаны шесть человек, которые готовили покушение на Макрона

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Эмманюэль Макрон. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Во Франции сотрудники Главного управления внутренней безопасности задержали шесть человек, которые готовили покушение на президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает BFM TV.

Отмечается, что задержания были проведены сегодня утром. Речь идёт о представителях радикальных организаций.

Другое покушение на Макрона было предотвращено летом 2017 года. Затем год назад были задержаны 10 человек, которые готовили нападения на первых лиц страны.

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