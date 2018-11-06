"Роскосмос" подтвердил сбой в работе одного из компьютеров на МКС

В "Роскосмосе" подтвердили информацию о том, что в работе одного из трёх компьютеров на российском сегменте Международной космической станции произошёл сбой.
— Действительно, пропала так называемая программная готовность одного из трёх компьютеров на МКС, иными словами — произошёл сбой программы, — сообщили в госкорпорации.
Отмечается, что компьютер нужно перезапустить, чтобы он вернулся в строй, и на работу станции это никак не повлияет.
— Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах, — заверили в "Роскосмосе".
Там сообщили, что перезагрузка состоится 8 ноября "для уверенности в надёжности ноябрьской стыковки с кораблём "Прогресс". Менять компьютер не будут.
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