"Роскосмос" подтвердил сбой в работе одного из компьютеров на МКС

В корпорации заверили, что проблем для станции это не создаёт, но "для уверенности" его перезапустят 8 ноября.

В "Роскосмосе" подтвердили информацию о том, что в работе одного из трёх компьютеров на российском сегменте Международной космической станции произошёл сбой.

— Действительно, пропала так называемая программная готовность одного из трёх компьютеров на МКС, иными словами — произошёл сбой программы, — сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что компьютер нужно перезапустить, чтобы он вернулся в строй, и на работу станции это никак не повлияет.

— Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах, — заверили в "Роскосмосе".

Там сообщили, что перезагрузка состоится 8 ноября "для уверенности в надёжности ноябрьской стыковки с кораблём "Прогресс". Менять компьютер не будут.