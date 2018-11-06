В ЕК отреагировали на идею Макрона создать независимую общеевропейскую армию

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас счёл, что преждевременно говорить о создании независимой от США общеевропейской армии.
— Я не думаю, что обретение идентичности в обороне начнётся с армии ЕС, а потом мы проведём всю подготовительную работу. Нам надлежит начать с последнего, — отметил Схинас.
Он добавил, что сейчас необходимо усилить сотрудничество в области профильных исследований, закупок военной техники и оборудования.
Как ранее сообщал Лайф, президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым создать "общеевропейскую армию", которая была бы независима от США.
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