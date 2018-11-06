Лавров: Санкции США против Ирана абсолютно нелегитимны

Российский дипломат рассчитывает, что способы обхода антииранских шагов Вашингтона будут найдены.

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал американские санкции в отношении Ирана и выразил надежду, что способы развития экономических связей с исламской республикой, вопреки всему, будут найдены. Об этом он заявил на встрече с королём Испании Филиппом VI во время рабочего визита в Мадрид.

По словам Лаврова, вести политику на основе ультиматумов и односторонних требований в наше время недопустимо.

— Эти санкции абсолютно нелегитимны. Они осуществляются в грубейшее нарушение решений Совета Безопасности ООН, а те формы, в которых эти меры объявляются и реализуются, конечно же, не могут не вызывать глубокого разочарования, — резюмировал российский дипломат.

Как уже писал Лайф, Минфин США ввёл новые санкции против Ирана, которые коснутся 700 иранских фирм, в частности, банковского сектора и судоходства, а также торговли нефтью. Впрочем, уже понятно, что местами они не вполне эффективны. В частности, потому что под санкциями оказались затонувший танкер и закрытый банк.