Украинский политолог усомнился в реалистичности отставки генпрокурора Луценко

По его мнению, заявление главы ведомства было лишь ультиматумом, поскольку новую кандидатуру согласовать будет крайне сложно.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что отставка генпрокурора Украины Юрия Луценко не состоится. Он уверен, что заявление Луценко было лишь ультиматумом окружению президента и игрой на повышение ставок.

— Заявление об отставке генерального прокурора Ю.Луценко — это прежде всего ультиматум окружению президента и игра на повышение ставок, — написал Бортник на своей странице в Facebook.

Политолог называет несколько причин этого. По его мнению, это может быть попыткой "сбросить давление" со стороны Порошенко. При этом Луценко понимает, что сейчас президенту будет сложно провести через Верховную раду кандидатуру нового главы Генпрокуратуры.

— Коалиции нет, кандидатуру нового генпрокурора согласовать крайне сложно..., — отметил Бортник. — Поэтому эта отставка имеет все шансы не состояться, а Луценко "вырывается на свободу" поля политического маневра.

Напомним, Луценко объявил о готовности уйти в отставку во время выступления в Верховной раде. Там заслушивали доклады о деле гражданской активистки Екатерины Гандзюк, которой плеснули в лицо кислотой в конце июля. Несколько месяцев она провела в больнице, но 4 ноября скончалась.