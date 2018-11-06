Обиделся на критику. Генпрокурор Украины Луценко подаёт в отставку

Решение связано с резонансной смертью активистки, которую облили кислотой. Дело расследуется как заказное убийство.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подаёт в отставку со своей должности. Об этом объявил сам чиновник во время выступления в Верховной раде, сообщают украинские СМИ. Заседание было посвящено делу гражданской активистки Екатерины Гандзюк, которой плеснули в лицо кислотой в конце июля. Несколько месяцев она провела в больнице, но 4 ноября скончалась.

— Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня же подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе, — заявил Луценко.

Отметим, что гибель Екатерины Гандзюк получила широкий общественный резонанс. Активисты и правозащитники организовали кампанию в соцсетях и СМИ, требуя отставки не только Луценко, но и главы МВД Арсена Авакова. По их словам, по меньшей мере сто таких нападений на гражданских активистов, которые произошли на Украине с 2014 года, не расследуются эффективно.

Но вот Луценко, похоже, с критикой в свой адрес не согласен. На сегодняшнем заседании в Раде он добавил, что "не может допустить двоевластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают без доказательств даже за раскрытые преступления".

Напомним, что Екатерина Гандзюк скончалась от тяжелейших химических ожогов. Нападение на женщину квалифицировали как заказное убийство. Президент Украины Пётр Порошенко и Европейский союз призвали найти и наказать убийц активистки.