Нападение на активистку Гандзюк квалифицировали как заказное убийство

Украинская полиция переквалифицировала нападение на херсонскую чиновницу и активистку Екатерину Гандзюк на заказное убийство. Об этом сообщает Нацполиция страны.
Ранее дело расследовалось по статье о покушении на убийство.
Летом неизвестные облили советницу херсонского мэра кислотой. Пострадавшую госпитализировали с ожогами. Всё это время она находилась в больнице в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, смерть Екатерины Гандзюк наступила в результате отрыва тромба. Лидер Незалежной Пётр Порошенко и Европейский союз призвали найти и наказать убийц активистки.
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