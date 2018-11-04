Нападение на активистку Гандзюк квалифицировали как заказное убийство

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Нападение на активистку Гандзюк квалифицировали как заказное убийство

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Фото: ©Facebook/Катерина Гандзюк

Украинская полиция переквалифицировала нападение на херсонскую чиновницу и активистку Екатерину Гандзюк на заказное убийство. Об этом сообщает Нацполиция страны.

Ранее дело расследовалось по статье о покушении на убийство.

Летом неизвестные облили советницу херсонского мэра кислотой. Пострадавшую госпитализировали с ожогами. Всё это время она находилась в больнице в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, смерть Екатерины Гандзюк наступила в результате отрыва тромба. Лидер Незалежной Пётр Порошенко и Европейский союз призвали найти и наказать убийц активистки.

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