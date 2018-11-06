Четыре человека погибли при обрушении домов в центре Марселя

В результате обрушения двух домов в Марселе погибли четыре человека. Ранее французские СМИ сообщали о трёх погибших. Тело четвёртой жертвы, женщины, было обнаружено под обломками рухнувших зданий. Об этом агентству France Presse сообщил прокурор Марселя Ксавье Тарабе.

Таким образом, на данный момент известно о двух погибших мужчинах и двух женщинах. В общей сложности, по мнению властей, под обломками зданий могли оказаться до восьми человек.

Напомним, 5 ноября в центре Марселя обрушилось сразу два дома. Здания под номерами 63 и 65 были признаны аварийными и имели общую стену. Ранее сообщалось, что девять человек числятся пропавшими без вести.