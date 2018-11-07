В США заявили, что Россия не выполнила требования закона о упразднении химоружия

Государственный департамент сообщил Конгрессу США, что Россия проигнорировала крайний срок, чтобы объяснить использование химического оружия, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Своими действиями американские дипломаты и парламентарии не скрывают уверенности, что именно РФ стоит за попыткой отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании.

Департамент определил, что Россия не выполнила условия американского закона 1991 года об упразднении химического и биологического оружия и борьбе с военными действиями. В соответствии с ним Москва до 6 ноября должна была убедить Вашингтон в том, что она больше не будет использовать химическое или биологическое оружие, а также разрешает инспекциям проверять это заявление, иначе США введут против России второй пакет санкций.

В сентябре в МИД РФ заявили, что Россия не собирается выполнять эти требования, потому что отрицает причастность к нападению на Скрипалей.

— Администрации Трампа нужно действовать быстро, чтобы подтвердить собственную решимость. Промедление приведёт только к большей агрессии России, — цитирует заявление главы международного комитета палаты представителей Эда Ройса РИА "Новости".

В конце августа США ввели против России первый пакет санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции заключались в прекращении любой помощи России, прекращении выдачи госкомпаниям РФ лицензии на экспорт оружия и продукцию двойного назначения, отказ РФ в кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке.