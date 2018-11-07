Адвокаты миллиардера Дмитрия Рыболовлева подтвердили его допрос полицией Монако

Юристы также добавили, что распространение сведений о задержании их клиента нарушило тайну следствия.

Защитники российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева подтвердили, что их клиент был задержан и допрошен полицией Монако. Заявление адвокатов Эрве Темины и Томаса Жаккарди, которые представляют интересы Рыболовлева, приводит французская газета Le Figaro.

— Факты, в связи с которыми его пригласили и выслушивают его показания, связаны с получением доступа к данным в мобильном телефон его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако... Мы призываем соблюдать презумпцию невиновности, — заявили защитники Дмитрия Рыболовлева.

О том, что российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан, а на его вилле проходят обыски, Лайф рассказывал ранее. В футбольном клубе опровергали сообщения, что он нарушал финансовые правила УЕФА.