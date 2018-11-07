Женщина впервые станет губернатором американского острова Гуам в Тихом океане

Бывший сенатор Лу Леон Герреро стала первой женщиной в истории, которая была избрана на пост губернатора на американском острове Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает местное издание Guam Daily Post.

По результатам голосования, за кандидатуру Лу проголосовало 50,7% избирателей. Однако даже такой небольшой перевес не помешал ей начать праздновать победу ещё до оглашения результатов.

— Сегодня великий праздничный день для нас, наших людей и, конечно, для наших сторонников. Мы довольны результатами, — заявила она.

Остров Гуам расположен в западной части Тихого океана и имеет особый статус территории США. Он находится под управлением американского правительства, однако не входит в состав ни одного штата или округа Колумбия.

Напомним, 6 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Полностью будет переизбрана палата представителей, 35 из 100 сенаторов, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.