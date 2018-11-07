СМИ: Демократы впервые за восемь лет получат большинство в палате представителей

Демократическая партия получит контроль над палатой представителей впервые за восемь лет, такой прогноз даёт CNN. По данным телеканала, демократы могут получить 238 мест, а республиканцы — 197.

Как ожидается, в сенате большинство мест останется за республиканцами. Таким образом, Конгресс США будет поделён до президентских выборов 2020 года.

Напомним, 6 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Полностью переизбирается палата представителей, 35 из 100 сенаторов, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.