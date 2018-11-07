Boeing предупредит авиакомпании об опасности срыва новых лайнеров в крутое пике

По данным Bloomberg, производитель опасается повторения трагедии с крушением "боинга" в Индонезии, при котором погибло 189 человек.

Американская компания Boeing намерена сообщить операторам своих новых моделей самолётов 737 Max о таящейся в лайнерах серьёзной опасности. Самолёты могут самостоятельно сорваться в крутое пике из-за ошибочных показателей системы контроля за полётом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, компания намерена объяснить пилотам данной модели, что делать и как избежать катастрофы при возникновении подобной проблемы.

Отмечается, что это предупреждение основано на предварительных выводах о причинах крушения Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, при котором погибло 189 человек. Согласно ним, на протяжении последних четырёх рейсов у лайнера были проблемы с датчиком, показывающим скорость полёта.