Встреча Помпео с советником Ким Чен Ына отложена на неопределённый срок

О срыве консультаций проинформировал Госдеп. Причины на данный момент неизвестны.

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт сообщила о переносе встречи госсекретаря США Майка Помпео с представителями КНДР. Консультации были запланированы на завтра, 8 ноября, однако по неизвестным причинам стороны решили отложить общение на неопределённый срок.

— Мы соберёмся вместе, когда нам позволит расписание обеих сторон. Общение по-прежнему продолжается, — приводят слова Нойерт американские СМИ.

Она также заверила, что США по-прежнему намерены добиваться реализации обязательств июньского саммита в Сингапуре по поводу денуклеаризации Корейского полуострова.

Отметим, что Пхеньян срыв встречи с советником Трампа пока не прокомментировал.

В мае этого года представители Белого дома и администрации КНДР уже проводили встречу. Тогда главной темой была подготовка переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В настоящее время государства ведут переговоры по организации второго саммита.