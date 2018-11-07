В Марселе под обломками рухнувших домов нашли тело пятого погибшего

При разборе завалов трёх рухнувших домов на улице Обань в центре Марселя обнаружили тело одного из пропавших без вести местных жителей. Об этом сообщил прокурор города Ксавье Тарабё.
[en images ] L'intervention des @MarinsPompiers de @marseille rue d'Aubagne va se poursuivre toute la nuit. pic.twitter.com/O8bUSqwN4u— Marins-Pompiers (@MarinsPompiers) 5 ноября 2018 г.
Ранее под завалами были обнаружены тела четырёх погибших: двух мужчин и двух женщин. По версии властей, всего под обломками домов может находиться до восьми человек.
Напомним, в центре Марселя рухнули сразу три дома, один из которых находился в аварийном состоянии. Жильцы этого здания были выселены, но внутри могли находиться бездомные. Кроме того, при обрушении ветхий дом потянул за собой два стоящих рядом жилых.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени