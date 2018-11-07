В Марселе под обломками рухнувших домов нашли тело пятого погибшего

При разборе завалов трёх рухнувших домов на улице Обань в центре Марселя обнаружили тело одного из пропавших без вести местных жителей. Об этом сообщил прокурор города Ксавье Тарабё.

Ранее под завалами были обнаружены тела четырёх погибших: двух мужчин и двух женщин. По версии властей, всего под обломками домов может находиться до восьми человек.

Напомним, в центре Марселя рухнули сразу три дома, один из которых находился в аварийном состоянии. Жильцы этого здания были выселены, но внутри могли находиться бездомные. Кроме того, при обрушении ветхий дом потянул за собой два стоящих рядом жилых.