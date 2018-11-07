СК жёстко оценит действия сотрудников колонии из-за "тюремного пира" Цеповяза

Сотрудникам ФСИН грозит возбуждение уголовного дела, если следователи установят их причастность к крабам и шашлыку на столе члена банды Цапков.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям дать "жёсткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, где отбывает срок член банды Цапков Вячеслав Цеповяз. Это связано с фотографиями, на которых изображён "тюремный пир" правой руки главаря кущёвской банды. О проверке сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

— Председатель СК РФ поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки, в рамках которой нужно дать жёсткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, стремившихся, судя по материалам СМИ, облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности, — отмечает Петренко.

Если СКР выяснит, что сотрудники ФСИН нарушили закон, то следователи незамедлительно примут решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Сети появились фото, на которых Вячеслав Цеповяз обедает крабами, шашлыком и красной икрой в колонии строгого режима. Во ФСИН накануне уже комментировали появление этих скандальных снимков. Там рассказали, что фото были сделаны в 2015 году, проверка прежде уже проводилась, теперь назначена новая.