Арестованная за госизмену Надежда Савченко решила идти в президенты Украины

Родственники скандального нардепа уже объявили сбор средств на её предвыборную кампанию.

Надежда Савченко, обвиняемая в госизмене и подготовке теракта на Украине, поборется за президентское кресло. Об этом объявила журналистам её сестра. По словам Веры Савченко, нардепа нисколько не смущает тот факт, что она находится в СИЗО. Однако моральной поддержки президентских амбиций Савченко будет маловато — нужна материальная, пояснила она.

— Для неё это уже дело принципа. Ведь если Надежда зарегистрирует свою кандидатуру на пост президента, то после этого она даже какой-то иммунитет получает, — рассуждает родственница политика.

Отметим, что избирательная кампания на Украине стартует в конце этого года, а потому на сбор финансов у кандидатов остаётся менее двух месяцев. В ближайшее время сторонники Савченко планируют открыть счёт общественно-политической платформы имени одиозной лётчицы-нардепа, чтобы аккумулировать средства на её предвыборную кампанию.

Допустят Надежду к участию в выборах или нет, пока не известно. Однако грядущая президентская кампания в Незалежной уже обещает быть интересной. По данным социологических опросов, действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать только 5%, зато в абсолютные лидеры неожиданно, но прочно выбилась также имевшая судимость Юлия Тимошенко. Кроме того, ходят слухи о реальных президентских амбициях комика Владимира Зеленского и фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.