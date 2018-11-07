Врио мэра Махачкалы Гасанов задержан

Временно исполняющий обязанности мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов задержан. Его отвезли на допрос после обысков, которые прошли в его рабочем кабинете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики.
Гасанов был задержан в рамках возбуждённого уголовного дела о превышении полномочий.
Гасанов ранее занимал пост замглавы Махачкалы, а до этого был министром транспорта Дагестана. Врио главы Махачкалы он стал после того, как 22 января был арестован мэр Муса Мусаев.
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