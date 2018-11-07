СМИ: Вместе с Рыболовлевым задержали бывшую верхушку судебного аппарата Монако

Экс-чиновники, в том числе и высокопоставленные, также помещены под стражу. Их поймали в Ницце и Монако.

Одновременно с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым были задержаны и бывшие высокопоставленные чиновники судебного аппарата Монако. Об этом сообщает местная газета Monaco-Matin.

— Задержаны бывшие представители судебного аппарата княжества, вплоть до самых высокопоставленных, — уточняется в газете.

Сейчас бывшие чиновники находятся под стражей в Монако и Ницце. Их поместили под арест после допроса. Российский миллиардер также заключён под стражу: он сидит в судебной полиции княжества.

Накануне днём дома у Рыболовлева прошёл обыск. Бизнесмену вменяются коррупция и "торговля влиянием". СМИ также сообщали, что Рыболовлев якобы вкладывал деньги в футбольный клуб в обход правил УЕФА. В "Монако", однако, опровергли эту информацию.