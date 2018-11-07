Кремль раскрыл детали поездки Путина в Париж

Президент РФ Владимир Путин 11 ноября в Париже на полях празднования столетнего юбилея окончания Первой мировой войны возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, сама церемония празднования юбилея состоится в присутствии приглашённых лидеров государств у Триумфальной арки, где находится могила Неизвестного солдата.
— После этого лидеры переезжают в Елисеевский дворец на завтрак от имени президента Франции, — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
После ланча, где должна "на ногах" состояться беседа Владимира Путина и Дональда Трампа, вместе с другими главами делегаций президент РФ примет участие в пленарном заседании Парижского форума мира, который пройдёт в Елисейском дворце 11−13 ноября.
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