В Кремле объяснили причины срыва полноформатной встречи Путина и Трампа в Париже

Согласно достигнутым договорённостям, лидеры двух стран всё же успеют кратко пообщаться "на ногах" во время ланча.

Полномасштабные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа перенесли по просьбе французской стороны. Об этом рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, сообщения о возможной встрече Путина и Трампа на полях юбилейных мероприятий по случаю окончания Первой мировой войны вызвали огромный интерес в международных политических кругах и СМИ.

— С учётом этого французские коллеги стали высказывать опасения, что сама встреча и даже процесс её подготовки могут отвлечь внимание от главной темы парижских мероприятий, то есть столетия окончания войны и планируемого Международного форума мира, — пояснил Юрий Ушаков.

Свои опасения французская сторона высказала Москве и Вашингтону. В результате Россия и США приняли решение воздержаться от проведения полномасштабной встречи и ориентироваться на переговоры в Аргентине в ходе саммита "Большой двадцатки". Как отметил Ушаков, согласно достигнутым договорённостям, в Париже Путин и Трамп "кратко пообщаются на ногах во время ланча".

По словам помощника президента РФ, ожидается, что более обстоятельная беседа пройдёт в Буэнос-Айресе. Он подчеркнул, что встреча на полях саммита G20 уже находится в проработке, согласовываются время и дата переговоров российского и американского лидеров. Ушаков также не исключил, что в переговорах в Аргентине примут участие и делегации двух стран.

Ранее в Кремле заверили, что президенты РФ и США "гарантированно" вместе окажутся в Аргентине на саммите G20. Также сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон сыграл немалую роль в срыве полноформатной встречи Путина и Трампа.