Путин в Сингапуре встретится с лидерами Южной Кореи и Японии

На самом же саммите Россия — АСЕАН будут обсуждаться в том числе ситуация вокруг КНДР и Сирии.

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Сингапур, который намечен на 13–15 ноября, проведёт несколько встреч с лидерами других стран. Среди них будут президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

— Мы воспользуемся пребыванием в Сингапуре для проведения двусторонних встреч. В частности, уже запланированы беседы с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, премьер-министром Индонезии Джоко Видодо, президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Также российский лидер может встретиться с главой Госсовета Китая Ли Кэцяном, президентом и премьером Сингапура.

В ходе же самого саммита Россия — АСЕАН в Сингапуре будет обсуждаться сотрудничество в экономике, отказ от ядерного оружия со стороны КНДР, ситуация в Сирии.

Ушаков сегодня также рассказал о встрече Путина и Трампа в Аргентине.