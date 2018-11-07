Путин в Сингапуре встретится с лидерами Южной Кореи и Японии

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Сингапур, который намечен на 13–15 ноября, проведёт несколько встреч с лидерами других стран. Среди них будут президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
— Мы воспользуемся пребыванием в Сингапуре для проведения двусторонних встреч. В частности, уже запланированы беседы с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, премьер-министром Индонезии Джоко Видодо, президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также российский лидер может встретиться с главой Госсовета Китая Ли Кэцяном, президентом и премьером Сингапура.
В ходе же самого саммита Россия — АСЕАН в Сингапуре будет обсуждаться сотрудничество в экономике, отказ от ядерного оружия со стороны КНДР, ситуация в Сирии.
Ушаков сегодня также рассказал о встрече Путина и Трампа в Аргентине.
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