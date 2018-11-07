"Нечего здесь делать". Порошенко потребовал, чтобы РПЦ покинула Украину

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Русская православная церковь должна покинуть эту страну. Об этом он сказал на конференции, посвящённой развитию Украины.
— Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооружённым силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию, — сказал Порошенко.
Он выразил надежду, что на Украине будет побыстрее проведён так называемый объединительный собор и Украинская православная церковь получит автокефалию.
— Украина ждала этого долгих 1030 лет сразу же после крещения, — посетовал Порошенко.
Сегодня стало известно, что Раду попросят переименовать УПЦ МП в Русскую православную церковь.
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