Раду попросят переименовать УПЦ МП в Русскую православную церковь

По мнению главы УПЦ КП Филарета, в стране может быть только одна Украинская православная церковь.

Украинская православная церковь Киевского патриархата намерена добиваться переименования Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь на Украине. Об этом заявил предстоятель УПЦ КП Филарет.

— Чего мы будем требовать? Чтобы на Украине была Украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинской", будучи, по сути, российской, — приводят его слова украинские СМИ.

УПЦ КП намерена попросить Верховную раду принять закон о том, чтобы в стране была одна Украинская православная церковь.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей ранее подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Вселенским патриархатом. В свою очередь глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что этот договор ничего не изменил для украинских верующих.