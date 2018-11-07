AFP: В Монако миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции

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AFP: В Монако миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции

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Дмитрий РыболовлевФото: © РИА "Новости"/Сергей Гунеев

В Монако российскому бизнесмену и миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции. Об этом сообщает AFP.

О предъявленном обвинении сообщил и генеральный прокурор Монако Сильви Пети-Леклер. Однако он добавил, что миллиардера уже выпустили из-под стражи. При этом Рыболовлев будет находиться под "судебным контролем".

О задержании бизнесмена в Монако стало известно накануне вечером. У него дома также были проведены обыски. Сегодня СМИ сообщили, что вместе с владельцем одноимённого футбольного клуба задержали бывших высокопоставленных чиновников судебного аппарата княжества.

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