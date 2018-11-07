AFP: В Монако миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции

В Монако российскому бизнесмену и миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции. Об этом сообщает AFP.

Le milliardaire russe Dmitri #Rybolovlev, patron de l'AS Monaco, inculpé aujourd'hui comme 3 autres personnes, dans le cadre de la retentissante affaire d'escroquerie présumée qui l'oppose à son ancien marchand d'art suisse Yves Bouvier #AFP pic.twitter.com/JnLgYALGXT — Agence France-Presse (@afpfr) 7 ноября 2018 г.

О предъявленном обвинении сообщил и генеральный прокурор Монако Сильви Пети-Леклер. Однако он добавил, что миллиардера уже выпустили из-под стражи. При этом Рыболовлев будет находиться под "судебным контролем".

О задержании бизнесмена в Монако стало известно накануне вечером. У него дома также были проведены обыски. Сегодня СМИ сообщили, что вместе с владельцем одноимённого футбольного клуба задержали бывших высокопоставленных чиновников судебного аппарата княжества.