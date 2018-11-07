Трамп потребовал прекратить расследование Мюллера о влиянии России на выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер должен прекратить расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы 2016 года.
— Оно должно завершиться, потому что это очень плохо для нашей страны... Сговора не было, — сказал Трамп в Белом доме на пресс-конференции по поводу результатов состоявшихся в выходные выборов.
Трамп напомнил, что у него есть полномочия, достаточные для прекращения расследования, однако он не хочет ими воспользоваться.
Ранее эксперт назвал "единственную хорошую новость" для России по поводу выборов в США. Она в том, что они состоялись и тема российского вмешательства будет отходить на второй план.
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