Трамп потребовал прекратить расследование Мюллера о влиянии России на выборы

Трамп напомнил, что может сам принять решение об этом, но не хочет пользоваться такими полномочиями.

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер должен прекратить расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы 2016 года.

— Оно должно завершиться, потому что это очень плохо для нашей страны... Сговора не было, — сказал Трамп в Белом доме на пресс-конференции по поводу результатов состоявшихся в выходные выборов.

Трамп напомнил, что у него есть полномочия, достаточные для прекращения расследования, однако он не хочет ими воспользоваться.

Ранее эксперт назвал "единственную хорошую новость" для России по поводу выборов в США. Она в том, что они состоялись и тема российского вмешательства будет отходить на второй план.