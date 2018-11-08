Андрей Аршавин рассказал о планах после ухода из "Кайрата"

Бывший полузащитник сборной России по футболу, а ныне нападающий казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин в ходе своего интервью для клубного YouTube-канала заявил, что не будет искать себе новую команду после завершения текущего контракта.
Он также добавил, что не намерен продолжать карьеру ни в пляжном, ни в мини-футболе. Однако сказал, что хотел бы потренироваться с мини-футбольным "Кайратом". И отметил, что уже разговаривал с тренером по этому поводу.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб не будет продлевать контракт с российским форвардом. Прощальная игра для Андрея состоится 11 ноября против карагандинского "Шахтёра" .
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