Андрей Аршавин рассказал о планах после ухода из "Кайрата"

Он заявил, что не собирается переходить в другой клуб и не будет играть в пляжный или мини-футбол.

Бывший полузащитник сборной России по футболу, а ныне нападающий казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин в ходе своего интервью для клубного YouTube-канала заявил, что не будет искать себе новую команду после завершения текущего контракта.

Он также добавил, что не намерен продолжать карьеру ни в пляжном, ни в мини-футболе. Однако сказал, что хотел бы потренироваться с мини-футбольным "Кайратом". И отметил, что уже разговаривал с тренером по этому поводу.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб не будет продлевать контракт с российским форвардом. Прощальная игра для Андрея состоится 11 ноября против карагандинского "Шахтёра" .