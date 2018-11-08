SpaceX будет модифицировать вторую ступень ракеты Falcon 9

Глава компании Илон Маск заявил, что первый орбитальный полёт новой версии планируется провести в июне.

Илон Маск, глава SpaceX, заявил что собирается модифицировать вторую ступень его многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 по образцу будущей транспортной системы BFR, которую разрабатывает его компания. Об этом он заявил в своём твиттер-аккаунте.

— Вторая ступень Falcon 9 будет обновлена, чтобы походить на мини-вариант BFR Ship, — написал он.

Mod to SpaceX tech tree build: Falcon 9 second stage will be upgraded to be like a mini-BFR Ship — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2018

Falcon 9 — двухступенчатая ракета-носитель тяжёлого класса. Её заявленная грузоподъёмность около 8,3 т на геопереходную орбиту и 22,8 т на низкую опорную. Первая ступень этой ракеты возвращаемая. Первое успешное приземление состоялось в конце 2015 года.

А вот BFR, она же Big Falcon Rocket, — это новый проект Илона, сверхтяжёлая ракета-носитель, которая сможет выводить на орбиту до 100 тонн полезной нагрузки. Предполагается, что состоять она будет из двух частей — Booster (ускоритель) и Ship (корабль), причём последняя должна обладать собственными двигателями, чтобы перевозить грузы и пассажиров. Как водится у Маска, система предназначена для многократного использования.

Вероятно, таким образом Илон хочет опробовать какие-то наработки из будущего проекта уже сейчас, на младшей модели ракеты, однако сам он никаких комментариев по этому поводу не давал.

Ранее сообщалось, что Илон Маск показал сверхскоростной тоннель под Лос-Анджелесом, который он собирается официально представить широкой публике 10 декабря.