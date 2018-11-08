Польша подписала многолетнее соглашение на поставку газа из США

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG подписала многолетнее соглашение на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской компанией Cheniere Marketing International. Об этом сообщает РИА "Новости".
Контракт рассчитан на 24 года. Церемония подписания состоялась в Варшаве в присутствии главы Минэнергетики США Рика Перри и президента Польши Анджея Дуды.
Польская сторона в период с 2019 по 2022 год будет получать ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ, а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн газа.
По словам Анджея Дуды, поставку СПГ в польское государство лоббировал лично американский лидер Дональд Трамп.
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