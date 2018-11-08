Польша подписала многолетнее соглашение на поставку газа из США

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Польша подписала многолетнее соглашение на поставку газа из США

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Фото: © flickr.com / Contando Estrelas

По словам польского президента Анджея Дуды, поставку природного газа лоббировал лично американский лидер Дональд Трамп.

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG подписала многолетнее соглашение на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской компанией Cheniere Marketing International. Об этом сообщает РИА "Новости".

Контракт рассчитан на 24 года. Церемония подписания состоялась в Варшаве в присутствии главы Минэнергетики США Рика Перри и президента Польши Анджея Дуды.

Польская сторона в период с 2019 по 2022 год будет получать ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ, а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн газа.

По словам Анджея Дуды, поставку СПГ в польское государство лоббировал лично американский лидер Дональд Трамп.

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