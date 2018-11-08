В снежной ловушке. Около 40 фур застряли на трассе "Тёщин язык" в Башкирии

Порядка 40 фур застряли на сложном участке дороги в Белорецком районе Башкирии из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
— На 115–120-м километре автодороги Уфа — Белорецк (так называемый Тёщин язык) вследствие выпадения обильных снежных осадков образовалось затруднение движения, — говорится в сообщении.
При этом сообщается, что легковым автомобилям организован проезд. Сотрудники автоинспекции принимают все меры для решения данной проблемы.
Трасса Уфа — Белорецк считается одной из аварийных в Башкирии — это самый высокий участок автодороги, он составляет 850 метров над уровнем моря.
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