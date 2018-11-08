У фанатов ЦСКА и "Ромы" изъяли два столовых ножа и вилку после драки в Москве

В результате конфликта пострадал фанат итальянского футбольного клуба, он получил повреждения носа.

Московские полицейские изъяли у болельщиков ЦСКА и ФК "Рома" аэрозольные газовые баллончики "Шок", четыре металлических прута, а также два столовых ножа и вилку после драки у одного из отелей в центре столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, в результате конфликта пострадал фанат итальянского футбольного клуба. Он получил повреждения носа, но от госпитализации отказался, а также написал заявление, где попросил не проводить по данному факту проверку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что в потасовке принимали участие по 50 болельщиков с каждой стороны.