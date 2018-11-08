Проблемы с ЖКТ и диабет. Врач рассказал о последствиях "макаронной диеты"

По мнению специалиста, при "углеводном" питании организм не сможет долго находиться в форме.

Так называемая макаронная диета, которой придерживается саратовский депутат Николай Бондаренко, может спровоцировать появление различных проблем со здоровьем. Об этом Лайфу рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва.

— Депутат ел не только макароны. Конечно, он использовал и куриный бульон, и какие-то источники белка с целью сохранения работоспособности и эффективной работы мысли и двигательной активности и прочего. Но, будучи человеком активным, находясь в хорошей физической форме, его организм всячески оказывал сопротивление тем процессам, к которым мог привести избыток углеводов, — сказала Королёва.

Однако, по её словам, организм не будет долго работать в таком режиме и вскоре избыток углеводов приведёт к патологическим процессам, нарушениям.

— Избыток углеводов для человека, который ведёт малоподвижный образ жизни и имеет тенденцию к набору веса, безусловно, приведёт к увеличению массы тела и, более того, к разным патологическим проблемам в организме, — говорит диетолог.

Более того, из-за переизбытка углеводов снижается иммунитет, обмен веществ, что стимулирует различные аутоиммунные заболевания, а также провоцирует появление сахарного диабета у тех, у кого есть к нему склонность.

Напомним, Бондаренко решился прожить месяц на 3,5 тысячи рублей после спора с саратовским министром Натальей Соколовой. Депутат питается в основном крупами и овощами. На "макаронной диете" он похудел почти на шесть килограммов за две недели.