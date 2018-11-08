Лёжа в кровати. Роскачество назвало самые удобные приложения для поиска работы

Всего в исследовании было задействовано 27 мобильных программ для Android и для iOS, оценка проводилась по 89 критериям.

Специалисты из Роскачества провели исследование и определили лучшие приложения для поиска работы. Выводы размещены на сайте системы мониторинга.

Детальной проверке подверглось 27 приложений как для Android, так и для iOS. Оценивались мобильные программы по 89 критериям, среди которых — удобство пользования, расположение и степень навязчивости рекламы, адаптация для людей с ограниченными физическими возможностями и так далее. Немаловажную роль играла и безопасность данных.

Высокие оценки получили HeadHunter, "Работа.ру", SuperJob, "Зарплата.ру", "Объявления Avito", несмотря на то что три последних приложения, а также "Indeed Работа", Trovit и "Росработа" частично не шифруют контент.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России в августе достиг минимальной отметки, а именно 4,6%. Самый низкий показатель у Москвы — 1,2%, а самый высокий у Ингушетии — 26,5%.