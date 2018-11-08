При стрельбе в баре в Калифорнии погибло 12 человек

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При стрельбе в баре в Калифорнии погибло 12 человек

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В общей сложности в заведении отдыхало более сотни человек, там студенты устроили вечеринку.

12 человек погибли при стрельбе в баре в Таузанд-Оксе, штат Калифорния. Как сообщила местная полиция в прямом эфире ABC, десятки клиентов заведения получили различные травмы.

Среди жертв есть и сотрудник правоохранительных органов. 13-м погибшим числится сам преступник. Шериф округа также рассказал, что перед стрельбой злоумышленник кинул в бар несколько дымовых шашек.

В общей сложности в баре отдыхало более сотни человек. Ранее сообщалось, что в заведении была вечеринка студентов.

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