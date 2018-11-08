Устроивший стрельбу в одном из баров в Калифорнии ликвидирован

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Устроивший стрельбу в одном из баров в Калифорнии ликвидирован

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Мужчина, устроивший стрельбу в одном из баров города Таузанд-Окс (штат Калифорния), ликвидирован. Об этом сообщил представитель местного шерифа.

Напомним, неизвестный открыл огонь во время вечеринки для студентов в одном из баров в Калифорнии. Очевидцы слышали около 30 выстрелов. Также сообщается, что напавший сначала забросал помещение дымовыми шашками.

По последним данным, пострадало как минимум шесть человек. Отмечается, что в момент стрельбы в баре находились сотни людей.

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