Устроивший стрельбу в одном из баров в Калифорнии ликвидирован

Мужчина, устроивший стрельбу в одном из баров города Таузанд-Окс (штат Калифорния), ликвидирован. Об этом сообщил представитель местного шерифа.
#FBI now on scene of reported mass shooting at #Borderline bar in #ThousandOaks. pic.twitter.com/0Sx1XIb79l— Mike Harris (@Mike___Harris) 8 ноября 2018 г.
Напомним, неизвестный открыл огонь во время вечеринки для студентов в одном из баров в Калифорнии. Очевидцы слышали около 30 выстрелов. Также сообщается, что напавший сначала забросал помещение дымовыми шашками.
Approaching the scene of Borderline. Dozen of sheriff's vehicles lined up + the buzz of helicopters overhead. pic.twitter.com/Gdhz0YiBag— Jeremy Childs (@Jeremy_Childs) 8 ноября 2018 г.
По последним данным, пострадало как минимум шесть человек. Отмечается, что в момент стрельбы в баре находились сотни людей.
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