Устроивший стрельбу в одном из баров в Калифорнии ликвидирован

Мужчина, устроивший стрельбу в одном из баров города Таузанд-Окс (штат Калифорния), ликвидирован. Об этом сообщил представитель местного шерифа.

Напомним, неизвестный открыл огонь во время вечеринки для студентов в одном из баров в Калифорнии. Очевидцы слышали около 30 выстрелов. Также сообщается, что напавший сначала забросал помещение дымовыми шашками.

Approaching the scene of Borderline. Dozen of sheriff's vehicles lined up + the buzz of helicopters overhead. pic.twitter.com/Gdhz0YiBag — Jeremy Childs (@Jeremy_Childs) 8 ноября 2018 г.

По последним данным, пострадало как минимум шесть человек. Отмечается, что в момент стрельбы в баре находились сотни людей.