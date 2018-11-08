"За день до сольника". Ольгу Серябкину госпитализировали в Москве

Российская певица Ольга Серябкина попала в больницу за день до своего сольного концерта. Об этом она написала в своём аккаунте в "Инстаграме".
— Внезапно за день до сольника... — отметила певица.
Состоится ли концерт певицы, пока не известно. Диагноз также не уточняется.
Около месяца назад солистка группы Serebro Ольга Серябкина объявила о своём уходе из творческого коллектива, где состояла с 2006 года. Она добавила, что будет продолжать работать с лейблом Макса Фадеева, но уже с сольным проектом Molly.
Как указывается в официальной группе певицы в соцсети "ВКонтакте" ближайший концерт артистки должен состояться завтра, 9 ноября, в московском Vegas City Hall.
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